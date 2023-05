Une aide supplémentaire pour le cantou du Mistral, à Saint-Georges

Budget total de ce vaste projet: 3,3 millions d’euros dont 1,8 million de subsides de la Région wallonne. Le reste ? 300 000 € de CAP 48, 380 000 € sur fonds propres et le reste par crédit. Sauf que là, bonne nouvelle, le Mistral reçoit un subside complémentaire de la Région wallonne de 98 460 €. "C’est certainement un reliquat supplémentaire, explique le directeur, Laurent De Block, qui n’était pas au courant. Il y a eu une augmentation des prix des matériaux. On s’est battu pendant assez longtemps pour avoir une aide financière supplémentaire. C’est une bonne nouvelle, j’attends le courrier l’annonçant avec impatience." Effectivement, ce subside répond à cette demande. "La succession des crises et l’inflation qui en a découlé ont lourdement impacté les coûts de la construction de ce type d’infrastructures, qu’il s’agisse du prix des matériaux ou des coûts liés à la production de la construction", explique-t-on au cabinet de la ministre de l’Action sociale et de l’Égalité des chances, Christie Morreale. Plusieurs institutions ont ainsi entamé leurs travaux, certaines ont dû les suspendre. Afin de leur permettre de mener à bien ces chantiers, le gouvernement wallon a ainsi débloqué des montants complémentaires de plus de 4,4 millions. Montant global qui équivaut à une majoration de 18 % des montants initiaux ou des accords de principe.

Au Mistral à Saint-Georges, les travaux du Cantou ont débuté. "Ils sont bien lancés, les ouvriers en sont au terrassement, explique le directeur. Ils seront terminés en octobre 2024."