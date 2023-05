Une voirie cyclopiétonne d'1km reliera bientôt Dommartin à Saint-Georges

Toujours dans le cadre du Plan d’investissement communal (PIC) et du Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité (PIMACI) et des subsides obtenus, le conseil communal saint-georgien a décidé ce jeudi soir de consacrer une somme de 200 000 € à l’aménagement d’une autre portion de voirie cyclopiétonne, d’une longueur de 550 m, entre la rue Rodge Mâle et la rue de la Vallée, dans le prolongement de la première donc. Des accords doivent encore être trouvés avec 2-3 propriétaires pour des emprises, histoire d’amener la largeur de la future voirie à 2,50 m, comme la loi le prévoit, mais ça ne devrait pas empêcher les travaux de commencer aussi dans les prochains mois. "Notre premier objectif, en termes de mobilité douce, est le liaisonnement entre les hameaux, explique l’échevin Pierre Bricteux. Ici, ce sera le cas entre Dommartin et Saint-Georges. L’objectif numéro 2, c’est le liaisonnement vers les écoles et, en numéro 3, vers les lieux économiques importants."

"Comme" dans la drève

Le revêtement de la voirie cyclopiétonne se fera dans un matériau drainant, "dans le même esprit que la drève". Tiens, et l’aménagement de cette drève de Warfusée, justement, où en est-il ? "Elle a été faite cette semaine. La partie “roulante” est finie et les piquets pour empêcher le passage de véhicules à moteur sont placés, il faudra juste encore amener un peu de terre" à certains endroits sur les côtés.