Saint-Georges : Florine raconte dans un premier livre sa vie faite de voyages et de rencontres

"Le dernier stage que j’ai effectué comme étudiante dans le cadre de mes études, c’était au Costa Rica, dans une auberge de jeunesse", explique-t-elle aujourd’hui. Elle y a rencontré des voyageurs qui l’ont fait rêver par leurs récits. Florine est diplômée depuis quatre ans et depuis, "je ne fais que ça". Elle voyage mais elle travaille aussi dans le tourisme mais à l’étranger. "Je travaille dans des hôtels-clubs comme responsable d’animations. Je fais la saison puis je voyage." Là, elle revient du Cap Vert, où elle a terminé son livre, et repart bientôt à Zanzibar.

Les pays qu’elle découvre sac au dos, la jeune aventurière de Saint-Georges les choisit "par envie sur le moment". Simplement. "Et une fois sur place, mon voyage se construit en fonction des rencontres. Les gens m’orientent." Une fois dans son pays d’accueil, elle vit chez l’habitant ou en auberge de jeunesse. "Ça dépend vraiment de la destination. Dans les pays les plus risqués, je préfère chez l’habitant pour me rassurer, pour vivre avec eux." Car c’est avant tout l’objectif de ses voyages: passer du temps avec les gens qu’elle rencontre.

Aujourd’hui, Florine Masquelier a fait le tour du globe mais n’a pas encore tout visité. "Je ne suis pas encore allée en Océanie", note-t-elle. Ni en Amérique centrale. "Plus c’est différent, plus j’aime." L’Afrique, le Moyen Orient, l’Asie centrale…: la jeune aventurière a appris à se débrouiller au fil de ses voyages, à repousser ses limites aussi.

Florine mettra-t-elle un jour un terme à sa passion des voyages ? Elle en doute, car elle a ça en elle. "Oui, j’aurai certainement un jour un “chez moi”, mais j’aurai toujours envie de voyager. En fait, ce n’est pas une passion, c’est un mode de vie." Et si sa famille avait au début quelques craintes pour sa sécurité, elle a compris depuis que la jeune femme menait bien sa barque. "Ils avaient peur pour moi, mais depuis ça va beaucoup mieux."

Mais pourquoi avoir eu l’idée de consigner ses voyages dans un livre ? "Au quotidien, je parle avec des vacanciers qui lisent beaucoup. Et pourquoi pas leur proposer une lecture avec mes aventures ? Pour ma famille, ce sera aussi l’occasion qu’ils comprennent mes motivations, celles de mon mode de vie." Ce livre, "Instinct d’une voyageuse", est un récit de voyages publié en auto-édition. Des stappes du Kazakhstan aux chutes Victoria en Zambie, Florine Masquelier entraîne les lecteurs avec humour et authenticité à la découverte de ces pays où elle a vécu, de ces gens qu’elle a appréciés.