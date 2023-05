Saint-Georges aide les citoyens à changer de fournisseur d’énergie

L’administration communale et le CPAS ont dès lors voulu leur apporter leur aide via une journée baptisée "Ma commune m’informe et m’aide à changer de fournisseur d’énergie" le 13 juin prochain. Une initiative qui a reçu un coup de pouce wallon. La Région wallonne a débloqué des subsides pour les Plans de cohésion sociale. Un octroi de 5 000 € pour ceux qui lançaient une action en lien avec l’énergie.

La date du 13 juin choisie pour cette initiative n’est pas anodine, car à partir du 1er juillet, les bénéficiaires de l’intervention majorée (BIM) n’auront plus droit au tarif social énergie. Ils reviendront dès lors à un contrat classique chez leur fournisseur actuel. L’objectif est donc de les aider à choisir le fournisseur qui sera le plus avantageux pour chacun d’entre eux.

Mieux vaut cependant s’inscrire pour prendre rendez-vous à cette journée. "On pourra ainsi leur donner les documents à apporter. On sera quatre collègues à travailler jusqu’à 19h ce jour-là, on pourra ainsi se répartir le travail." Les organisateurs de la journée espèrent pouvoir booker une quinzaine de rendez-vous. "Pour une première fois, ce serait bien." Geoffrey Paganelli l’explique, le Plan de cohésion sociale et le CPAS ont mis en place un groupe de travail qui réfléchit aux actions. "Il y a un mois et demi, on a organisé une journée énergie pour informer la population." Le Plan de cohésion sociale compte aussi organiser des ateliers économie d’énergie avec le CPAS si une demande se fait sentir. Le conseiller Énergie, le plan climat, le CPAS et le Plan de cohésion sociale vont enfin éditer une brochure sur la thématique "Quelles aides et primes dans ma commune ?". Le but ? Permettre à chaque citoyen d’être informé sur les moyens mis à disposition pour traverser la crise énergétique.

Pour prendre rendez-vous: pcs@saint-georges-sur-meuse.be ou 04/259 92 55 ou via le CPAS (assistantsocial.energie@cpassaintgeorges.be ou 04/360 79 08).