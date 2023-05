Un cantou pour 8 résidents autistes au Mistral, à Saint-Georges

Le bâtiment, en ossature bois, sera construit en lien avec l’existant et abritera également la toute nouvelle zone d’accueil de la résidence. Les bureaux (direction, psychologue, responsable administratif, assistant social, chef d’équipe et responsable technique), les locaux techniques et la buanderie seront déménagés dans cette nouvelle aile, tout comme l’infirmerie. L’extension a été imaginée pour être la plus durable possible: elle ne sera pas passive mais à très basse énergie, ses toitures seront végétalisées et équipées de panneaux solaires et les eaux de pluie seront récupérées pour les sanitaires. Les travaux commenceront la semaine prochaine et si le bâtiment devrait être fermé pour l’hiver prochain, il ne sera terminé qu’à l’automne 2024. Le budget total est de plus de 3,3 millions, dont 1,8 million de subsides de la Région wallonne (lire ci-dessous), 300 000 € de Cap 48 et 380 000 € de fonds propres (le reste fera l’objet d’un crédit). À cette somme, il faudra plus tard ajouter l’achat de mobilier et d’équipements spécialisés ainsi que les honoraires de l’architecte.

Nouvel environnement, nouveau fonctionnement

Le directeur du Mistral, Laurent De Block, voudrait profiter de ce nouveau bâtiment pour amener aussi du changement dans la façon de fonctionner de ses équipes. Rien n’est encore décidé mais l’idée serait de "faire tourner" le personnel (38 équivalents temps plein) dans les différents services de l’établissement, certains étant plus lourds que d’autres. "Il y aurait deux personnes référentes fixes par unité de vie et le reste du personnel tournerait sur un an ou deux, par exemple, entre le cantou et les deux autres unités de vie. Pour moi, c’est important pour offrir un accompagnement de qualité aux résidents tout en veillant au bien-être des travailleurs."

À noter encore qu’à l’issue de l’aménagement du cantou, 8 places "classiques" seront libérées dans les autres unités, ouvrant ainsi la porte à de nouveaux résidents.