A Saint-Georges, Sébastien Deckers est un "Homme Heureux"... et veut le partager

Ancien aide-soignant installé à Saint-Georges depuis un an, Sébastien Deckers a tout plaqué pour vivre une vie plus en accord avec ses valeurs profondes. L’honnêteté, le partage, l’écoute active, le respect et la gratitude. Et de partage et d’écoute active, il en est particulièrement question dans son nouveau projet. Concrètement, Sébastien Deckers a décidé de consacrer 20 heures par semaine aux autres et en particulier aux habitants de Saint-Georges. Mais plutôt que d’être bénévole dans une association structurée par exemple, le trentenaire préfère offrir ce temps "en direct". À des gens seuls, qui ont besoin de compagnie ou d’un coup de main pour aller faire leurs courses, les aider au jardin ou cuisiner ensemble, qui ont envie de faire une petite escapade ou un grand voyage mais qui n’osent pas se lancer en solo, qui ont simplement envie de papoter ou partager un cinéma, un resto ou une activité sportive… "Depuis que je suis tout petit, l’injustice me rend fou, complète le Saint-Georgien. Dans mon métier d’aide-soignant, en maison de repos et à domicile, j’ai rencontré énormément de personnes seules qui avaient envie de faire des choses mais n’osaient pas se lancer parce qu’elles étaient seules et avaient peur…"