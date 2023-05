Jeux Européens : Nathalie Marchetti et Jérôme Peeters sélectionnés avec la Belgique

Au total, 19 messieurs et 17 dames répartis dans huit disciplines olympiques (badminton, escrime, tir, taekwondo et tennis de table) et non-olympiques (karaté, muaythai et padel) figurent dans cette première liste.

En Pologne, 124 places de quota directes pour les Jeux Olympiques de Paris seront en jeu sur un total de dix sports.

Dans cette liste, on retrouve donc la pongiste de Geer, Nathalie Marchetti, ainsi que le joueur de padel affilié au Planet Padel,à Saint-Georges, Jérôme Peeters.