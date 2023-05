Présent à Stockay depuis 75 ans, le magasin "L’Île des Enfants" va se reconvertir d’ici la fin du mois d’août: "C’était difficile pour moi d’arrêter"

Dédiée à l’achat et la revente de vêtements et de matériel de puériculture de seconde main, cette enseigne promet naturellement de rester dans l’esprit du magasin qu’ont toujours connu les clients. C’est-à-dire, à l’intérieur d’une relation humaine où les échanges avec les clients et les villageois restent la priorité. "C’était difficile pour moi d’arrêter tout, confie Jean Lambert, propriétaire de L’Île des Enfants. Maintenant que je sais qu’il y a quelque chose qui va se poursuivre dans l’esprit de ce que faisait Georgette (son épouse qui a tenu le magasin plus de 40 ans) , je respire mieux."

Ici, ce sont les réalités de deux personnes, Jean Lambert et Noémie Jadin, qui se croisent pour finalement aboutir sur un projet de reconversion heureuse et dans l’air du temps qui va permettre au lieu de continuer à vivre et à vibrer.

Sociologue de formation avec une expérience dans le domaine social de l’enfance, de la jeunesse et de la santé, Noémie Jadin vit cette expérience comme une reconversion professionnelle. "Je me suis beaucoup questionnée sur les modes de consommation. L ’idée est de se tourner vers de l’économie circulaire et de proposer des solutions aux familles en luttant contre la surconsommation. On sent qu’il y a là une adhésion, les retours sont d’ailleurs presque unanimes."

Démarré il y a un an en ligne, le projet se prolongera en magasin avec, en attendant l’ouverture au mois d’août, un espace de seconde main des articles de Simone & Pépette déjà aménagé dans le magasin. Engagée comme vendeuse en janvier, la jeune femme vit la transition de façon douce avec comme une transmission qui se passe naturellement entre elle et Jean Lambert. "Il y a ici cette pertinence de vouloir continuer à se développer sur la vie d’un village qui va rayonner, insiste Jean Lambert. Les villageois sont soulagés de savoir que l’espace ne restera pas vide."

Pour soutenir ce projet de nouvelle enseigne, un crowdfunding est d’ores et déjà lancé: www.crowdin.be/fr/projet-crowdfunding/simone-et-pepette-ouvre-sa-boutique Vente également en ligne www.simoneetpepette.com