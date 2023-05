Des subsides pour (re)lancer le commerce à Stockay

Le but est de soutenir l’installation de nouveaux commerçants ou aider à la pérennisation de commerces existants par des primes pouvant aller jusqu’à 6 000 €. Le volet "Je m’installe" du projet vise à "soutenir l’installation de nouveaux commerces qualitatifs dans des cellules commerciales vides du périmètre défini. Leur activité devra rencontrer les besoins en matière de mixité commerciale" tandis que le volet "Je me réinvente" est destiné aux commerçants existants "désirant faire évoluer ou changer leur business model afin de pérenniser leur présence dans les centralités".

À Saint-Georges, le projet vise exclusivement le centre du hameau de Stockay, où on compte une bonne trentaine de commerces et 5-6 cellules vides. "Un tiers de la population vit à Stockay, commence Pierre Bricteux, échevin du Développement économique. Notre volonté est de rendre à Stockay une capacité de vie, de relations sociales aussi. On voudrait que ça redevienne un lieu où les gens achètent les produits dont ils ont besoin, comme avant, qu’ils fréquentent naturellement les commerces près de chez eux. Et sans nécessairement devoir prendre leur voiture, aussi !"

Le projet concerne le boulevard des Combattants et les rues Arnold Lecrenier, Basse Marquet (du n°1 au 104), du Cimetière, Freddy Terwagne, Grand Fayas, Joseph Wauters (du n°1 au n°86), Reine Astrid ainsi que Vingt Ponts (du n°1 au n°39). Tous les habitants de ces rues recevront bientôt un toutes-boîtes incitant les uns et les autres (commerçants déjà installés et ceux qui auraient un projet, donc) à postuler pour bénéficier d’un coup de pouce financier. Un jury tranchera et une attention particulière sera accordée aux projets dont l’activité est absente de la centralité, qui mettra en valeur des circuits courts et/ou locaux.

Pour le volet "Je m’installe", pourront faire l’objet d’une prime: les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce, de rénovation de la vitrine et de son châssis, les frais d’enseignes, les investissements mobiliers ou encore les frais de marketing et de communication. Dans le volet "Je me réinvente", les investissements éligibles sont: les frais d’enseignes et de design d’une nouvelle vitrine, les travaux de rénovation et d’aménagement de l’intérieur du commerce, les investissements mobiliers ou encore les frais de marketing et de communication.

Infos et dépôt de dossier auprès de l’échevin Pierre Bricteux via p.bricteux@skynet.be