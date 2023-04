À Saint-Georges, la vétérinaire Fanny Savonet a reçu le titre de "Lauréate du travail"

Au fil des années, Fanny Savonet a engagé. L’équipe est maintenant composée de trois vétérinaires et de deux assistantes. Toutes des passionnées, évidemment. Mais les quatre autres ont eu envie de mettre Fanny Savonet à l’honneur en posant sa candidature, à son insu, au titre de "Lauréate du travail". Cette distinction est décernée par l’Institut royal des élites du travail de Belgique, qui attribue le titre et l’insigne de Doyen d’honneur, de Lauréat et de Cadet du travail.

La sélection se fait par secteur et est basée sur la qualification professionnelle et l’engagement social. "Il faut que quelque chose vous distingue des autres dans votre profession, résume Fanny Savonet. Comme la création de quelque chose de nouveau, l’investissement écologique, la transmission du savoir…" Et c’est justement ce critère que ces collègues ont mis en avant dans leur dossier de candidature. "C’est vrai que j’ai toujours eu à cœur de former les jeunes, admet la vétérinaire. J’étais toute seule au départ, je suis maintenant à la tête d’une petite PME et, pour ça, j’ai engagé de jeunes vétérinaires et je forme des stagiaires à l’année."

Si le dépôt de candidature s’est donc fait à son insu, la Saint-Georgienne a néanmoins dû valider sa participation à un moment et la motiver, même si ce n’est pas son genre de courir après les lauriers. Et c’est vraiment parce que c’est cet axe de son métier que ses collègues avaient mis en avant qu’elle a accepté de le faire. "La formation des jeunes reste un challenge de tous les jours qui me passionne."

En 2021, elle était finalement reconnue comme Lauréate du travail et recevait le titre et l’insigne, dans la catégorie "argent". Une reconnaissance officielle que le collège communal a voulu souligner, jeudi soir à l’entame du conseil communal, en félicitant et fleurissant la vétérinaire. Louis Mathy, Doyen d’honneur du travail (ancien agriculteur, il a été président de la Fédération wallonne des agriculteurs pendant neuf ans), était aussi présent. "C’est un grand honneur pour moi de vous accueillir dans nos rangs", a-t-il glissé à Fanny Savonet.