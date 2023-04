Alors, Arnaud Schuyten, entrepreneur en construction et en rénovation depuis 7 ans, a décidé de répondre à ces demandes… aussi.

Plusieurs facteurs l’ont motivé à monter sa nouvelle société, baptisée "Un mari pour une heure", en parallèle de la première. Et comme son épouse, Aurélie, est d’accord de "prêter" son mari pour une heure (ou plus), c’est également elle qui répond aux questions et explique le concept. "Avec la crise et le coût des marchandises qui explose, on s’est rendu compte que beaucoup de gens reportaient de gros chantiers mais savaient encore se permettre de faire de plus petits travaux. Mais parmi eux, il y a des femmes seules, des personnes âgées ou même des hommes qui ne sont pas manuels qui cherchent des professionnels pour ce genre de choses."

Et comme lui et son équipe ont un peu moins de gros chantiers ces derniers temps et parce qu’il ne voudrait pas, à un moment, devoir mettre certains de ses ouvriers au chômage, Arnaud Schuyten a parlé de son idée à ses hommes. Qui ont tout de suite validé le concept. "À eux tous, ils ont toutes les qualifications, poursuit Aurélie Schuyten, qui s’occupe de la gestion administrative de son mari. Chacun a sa spécialité mais ça couvre l’électricité, la plomberie, le chauffage, le carrelage, la maçonnerie… Là, par exemple, ils sont sur un chantier de salle de bains après un dégât des eaux."

La différence avec d’autres sociétés qui proposent le même genre de services qu’"Un mari pour une heure", c’est que celle-ci promet donc le service de professionnels du métier. La prestation est facturée, un devis peut même être demandé pour de plus gros travaux. Le client est également assuré en cas de souci, par exemple. Avec l’utilisation du matériel, aussi de professionnel, c’est entre autres tout ça qui justifie le prix, à 46 € de l’heure. "C’est un prix correct dans le domaine, quand on compte aussi la TVA, les taxes…", assure Aurélie Schuyten. Qui ajoute que si la demande est là, l’entreprise de son mari pourrait bien engager à l’avenir. "On a toujours besoin de quelqu’un de costaud, de bricoleur", est convaincue la Saint-Georgienne.

"Un mari pour une heure" au 0470/91 91 59.