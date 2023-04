Quatre chausseurs européens au magasin Pecasse, à Saint-Georges, pour défendre un savoir-faire

Le samedi 15 avril, toute la journée, quatre fabricants (pour enfants, femmes et hommes et de chaussures de confort) seront ainsi représentés en personnes dans le magasin. Il y aura l’Espagnol Pertini, les Italiens de Babybotte, Romagnoli et Candice Cooper, le Français Mephisto "et le seul fabricant belge encore en activité, Ambiorix". Chacun d’eux expliquera sa façon de travailler, à l’aide de matériel didactique, de vidéos, d’explications et même de démonstrations. "On aura un ouvrier de l’usine Ambiorix, située à Tongres, qui montrera différentes étapes de fabrication d’une chaussure et en particulier les coutures, qui sont très spécifiques et reconnues chez eux car entièrement faites à la main", poursuit Mathilde Plumier. Qui ajoute qu’il y aura aussi d’autres animations, plus festives, tout au long de la journée ainsi que des bons d’achat à gagner chaque heure.

De 3 modèles à une vingtaine de personnes

Chez Pecasse, tout a commencé avec Louis Pecasse et Élise Leclercq en 1909, quand ils ont repris le commerce d’un cordonnier de Sainte-Marguerite, à Liège. "Au début, ils n’avaient apparemment que 3 modèles exposés sur l’appui de fenêtre de leur salon", évoque en souriant Mathilde Plumier. Puis il y a eu ses arrière-grands-parents, ses grands-parents, sa maman (décédée) avec son oncle et sa tante. Aujourd’hui, son oncle et son cousin Thomas s’occupent de l’administratif tandis que Mathilde et sa tante s’occupent, avec une ancienne vendeuse, des achats directement chez les fabricants (en Espagne par exemple) ou lors de foires internationales (à Milan et Düsseldorf). En tout, une vingtaine de personnes travaillent au magasin saint-georgien. "On est tous des passionnés, on est tous très intéressés par ce qu’on fait, on fait plus que de la vente. Je dis toujours en riant que je suis née dans une boîte à chaussures, en fait !"

Une histoire familiale et un savoir-faire qu’elle défend âprement et qui sera donc à découvrir ce samedi.