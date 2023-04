Première "Journée de l'énergie" à Saint-Georges pour affronter la crise

Suite à la crise de l’énergie, un groupe de travail rassemblant la Commune, le CPAS, le conseiller en énergie et la coordinatrice POLLEC a été mis sur pied pour réfléchir à comment aider le citoyen. Les représentants du CPAS avaient quant à eux fait remarquer que les gens se "plaignaient" régulièrement de manquer d’informations énergétiques. C’est donc dans un but d’information que la première "Journée de l’énergie" a été planifiée. L’idée ? Exposer aux Saint-Georgiens les aides liées à l’énergie auxquelles ils peuvent prétendre et les services qui peuvent les y aider ou, plus simplement, les conseiller pour consommer/économiser au quotidien. Le service Énergie du CPAS sera ainsi présent ainsi que l’équipe du Plan de Cohésion Sociale, qui proposera des animations concrètes sur l’économie d’énergie tandis qu’Intradel animera des ateliers autour de l’eau du robinet. Le Guichet de l’énergie wallon sera aussi là, pour des conseils dans le cadre de projets de construction, de rénovation, d’isolation. Et le Guichet de l’énergie de Huy et le GILS (Groupement d’initiative pour la lutte contre le surendettement) accueilleront les citoyens toute la journée.