160 enfants partent à la chasse aux œufs au château de Warfusée

"Cette chasse se déroule en trois endroits, a rappelé Annick Sacré, membre du comité organisateur. Dans la cour et les écuries du château, la chasse est réservée pour les 0-3 ans, avec les parents, et pour les 3-6 ans. Dans le parc, ce sont d’un côté les enfants 6-9 ans qui étaient attendus, et de l’autre l’espace était réservé aux 9-12 ans."

22 kg en chocolat et 1 400 œufs durs

Au total, ce sont quelque 160 enfants qui ont pris part à cette édition. Ils ont récolté les 22 kg d’œufs en chocolat et 1 400 œufs durs, de toutes les couleurs, déposés par les cloches.