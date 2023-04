Un Lidl et près de 70 logements près de la station-service Q8 de Saint-Georges

Pour ce faire, Lidl Belgium doit obtenir un permis intégré (d’implantation commerciale, d’urbanisme et d’environnement de classe 1). Et dans ce cadre, il y a une obligation de réaliser une étude d’incidences (pour mesurer les impacts du projet sur l’environnement). Cette étude sera menée par le bureau indépendant Tauw, basé à Gembloux. Elle visera entre autres la gestion des eaux et la protection du sol, la gestion des déchets, l’impact paysager du projet et ses influences sur la faune et la flore, le bruit, la mobilité…

Après la présentation du projet, les Saint-Georgiens ont jusqu’au mercredi 19 avril pour faire part de leurs observations ou suggestions concernant cette étude d’incidences. Leur courrier doit parvenir à la fois à l’administration communale de Saint-Georges (rue Albert Ier, 16 à 4470 Saint-Georges) et à Lidl (Nouri Kaabi, rue de l’Expansion, 8 à 6900 Aye).

Une fois l’étude d’incidences faite et validée, la demande de permis pourra alors être introduite. La Commune, les services régionaux, la CCATM (Commission consultative communale d’aménagement du territoire) mais également les habitants, via une enquête publique, auront leur avis à donner. Et c’est à la Commune que reviendra le dernier mot. Avec tout ça, le chantier, si le projet est accepté, ne devrait donc pas commencer avant plusieurs mois.

D’emblée pas d’opposition préalable au projet

Des élus mais aussi des Saint-Georgiens ont assisté à cette réunion d’information préalable à l’étude d’incidences mardi et, à part quelques demandes de précisions (entre autres par rapport à la mobilité dans le quartier), aucune remarque négative n’a d’emblée été émise. Le gérant de la station-service Q8, qui dispose de quelques places de parking du côté droit de l’entrée de son site, s’est inquiété de les voir disparaître au profit de la future voirie d’entrée commune à Q8, à Lidl et au lotissement. On l’a rassuré en expliquant que Lidl avait proposé à Q8 de les "remplacer" par des places à l’arrière de la station-service, proposition à laquelle Q8 n’a pas encore répondu.