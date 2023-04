"Le soldat rose": un spectacle, et bien plus que ça, pour les P5 et P6 de l’Agri Saint-Georges

"On voit nos élèves différemment"

Pour l’enseignante et ses deux collègues (Aurélie Coheur en 5 et Martine Falla en 6 primaire), c’est une expérience hyper enrichissante. "On voit nos élèves différemment: les timides qui sont finalement les premiers à y aller, et ceux de base les plus à l’aise mais qui sont finalement les plus stressés à l’approche de la date. Au fil des semaines, on les voit s’affirmer, se montrer sous un jour qu’on ne leur connaissait pas, c’est génial. Comme la narratrice du spectacle, dont je tairai le nom parce que même sa maman n’est pas au courant que c’est elle qui a été choisie. Elle ne voulait absolument rien faire au départ. Finalement, en plus de raconter l’histoire, elle danse et a été à l’origine de l’affiche ! Un tas de parents risquent aussi d’être surpris: certains sont venus nous voir en disant “ce n’est pas pour mon enfant, ce genre de chose”" alors que, nous, on les voit carrément se métamorphoser au fil des semaines !"

Deux représentations publiques le vendredi 14 avril

Pour cette première expérience, Caroline Pietquin a choisi le conte musical de Mathieu Chedid, "Le soldat rose". Un spectacle déjà écrit, "on ne peut pas se tromper. Comme c’est une première, j’ai préféré prendre du “tout fait”", sourit l’enseignante saint-georgienne, qui se verrait bien perpétuer la tradition à l’avenir en confiant carrément l’écriture du spectacle aux enfants eux-mêmes. Et quand on sait qu’ils sont plusieurs dizaines à réclamer un baffle à chaque récré pour répéter d’eux-mêmes et ensemble dans la cour de l’école, on se dit qu’il y a de grandes chances que ce (beau) projet aboutisse un jour. En attendant, toutes et tous vont se focaliser sur leur (double) prestation du 14 avril à assurer. Chaque classe présentera 4-5 chansons et toutes interpréteront le final ensemble. Avec un test grandeur nature la veille, devant tous les autres élèves de l’école…

"Le soldat rose", le vendredi 14 avril à 17 h 30 et 19 h 30 au centre culturel. 5 €. Réservation obligatoire au 04/275 20 30.