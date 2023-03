Saint-Georges: deux ateliers pour des collations zéro déchet

Dans le cadre de sa collaboration avec Intradel pour promouvoir le "zéro déchet", la Commune organise bientôt deux ateliers de pâtisserie, de collations plus exactement. Ça se passera les mercredis 5 et 12 avril de 13 h 30 à 16 h 30 à la cuisine communautaire de Dommartin (rue Dommartin, 20), ça s’adresse aux enfants de 8 à 12 ans et c’est gratuit "mais il faut absolument s’inscrire, entre autres pour qu’on sache si l’enfant a des allergies", précise Valérie Pirotte, qui sera là avec "ses" enfants du Conseil communal des enfants. "Ils ont déjà eu une animation, une sensibilisation préalable, eux. Ici, l’idée est qu’ils soient des relais vers des enfants du même âge qu’eux."