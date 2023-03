Une brocante par et pour les enfants à Stockay

Chacun d’entre eux aura droit à deux stands de 3 m sur 2 (5 € l’emplacement). Et quand cette place Douffet sera complète, les enfants pourront aussi s’installer sur la rue Reine Astrid qui deviendra piétonnière, depuis la rue Neuve jusqu’au monument.

Faire (re)vivre Stockay

Tout au long de la journée, un foodtruck salé/sucré sera sur la place et il y aura aussi un bar et un stand de grimages. Quant à l’animation musicale, elle sera assurée par Olivier Ernest, le DJ local. Et un château gonflable amusera tous les enfants qui ne seront pas occupés à vendre…

Les responsables et membres de cette Association des Commerçants de Stockay Village ont toujours le même but: faire (re)vivre Stockay à travers différentes activités.

Pour réserver, stockayvillage@gmail.com