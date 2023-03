Saint-Georges : lecture théâtrale d’un extrait du roman "Ainsi court le chemin" de Nathalie Boutiau

Cette fois-ci, le comédien hutois Christian Dalimier fera une "lecture théâtrale", accompagné du guitariste Didier Bormans qui, lui, est de Saint-Georges. Il ne s’agit pas d’une simple lecture. Il y a tout un travail dans l’expression orale. Le comédien doit vivre ce qu’il lit. Une réappropriation du texte est nécessaire. L’écrivaine et le comédien se connaissaient déjà. L’autrice l’avait déjà vu plusieurs fois jouer car elle se rend régulièrement dans des centres culturels et théâtres. "J’ai choisi Christian Dalimier car je trouve que sa sensibilité ressemble à la mienne ", avoue Nathalie Boutiau. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois que ce comédien va lire devant un public. "J’ai déjà interprété des livres classiques comme Balzac mais jamais un roman contemporain", explique-t-il. La romancière a une totale confiance en ses deux artistes. Elle n’assistera pas aux répétitions. Elle veut vraiment leur donner une totale liberté. Elle découvrira, ainsi, le résultat en même temps que les spectateurs.

L’intérêt de cette lecture théâtrale est de permettre au public de découvrir de nouvelles sensations. En effet, lire ou écouter un texte, c’est assez différent. "La concentration n’est pas la même, avoue Christian Dalimier. En écoutant un texte, on peut fermer les yeux et juste se concentrer sur les mots." En plus, une lecture permet d’aiguiller ceux qui l’écoutent. Et celui qui a déjà lu le livre avant la lecture publique découvrira une nouvelle interprétation.

Ainsi court le chemin est sorti en mars 2020. Depuis, l’autrice de Saint-Georges a poursuivi son travail d’écriture. "J e suis en train d’écrire mon prochain roman, explique-t-elle. C’est un plaidoyer pour les animaux à travers le portrait de trois femmes qui partagent le même désir de maternité. Je n’ai pas encore de date de sortie à annoncer. Il ne faut pas l’attendre avant un an. Par contre, je peux déjà vous dire que pour ce livre, il n’y aura pas de lecture car ça ne s’y prête pas."