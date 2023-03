Un magasin Lidl et des logements à Saint-Georges ? Bientôt une étude d’incidences

On n’en saura pas beaucoup plus pour le moment, que ce soit du côté de la Commune de Saint-Georges ou de Lidl, qui veulent visiblement réserver la "surprise" aux Saint-Georgiens lors de la réunion d’information prévue pour eux le mardi 4 avril. Mais ce qu’on sait est officiel: la société Lidl Belgium "prévoit d’introduire prochainement une demande de permis intégré de classe 1 visant la construction d’un nouveau projet mixte de commerce et de logements au niveau du 108 de la chaussée Verte", auprès de la Commune de Saint-Georges. Et conformément aux dispositions du Code de l’Environnement, ce projet devra faire l’objet d’une étude d’incidences avant l’introduction de la demande de permis. C’est dans le cadre de cette étude qu’une séance d’information préalable sera donc organisée début avril.