L'école de promotion sociale de Saint-Georges accueille une compagnie italienne de commedia dell'art pour un spectacle

Elles sont cinq profs d’italien de l’école de promotion sociale EAFC Hesbaye-Condroz, basée à Saint-Georges. Certaines d’entre elles dispensent aussi des cours à Namur et à Liège. Alors, pour plonger leurs élèves dans la culture italienne sans nécessairement devoir leur faire traverser les frontières, elles ont décidé d’inviter la compagnie italienne Opera Prima Latina. Pour trois dates et différents spectacles. À Liège ce vendredi, à Namur ce samedi et à Saint-Georges lundi. "On avait déjà travaillé avec cette compagnie pendant le Covid, se rappelle Lara Capponi, une des profs à l’initiative du projet. En fait, pendant le premier confinement, des écoles italiennes avaient demandé à des compagnies théâtrales d’adapter leurs spectacles et de se filmer, pour pouvoir faire entrer la culture dans les écoles. On avait eu vent de ça et on avait contacté la compagnie Opera Prima Latina pour utiliser leurs images pour nos étudiants en italien."