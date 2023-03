Le nouvel Aldi de Saint-Georges ? Grand, lumineux et éco-responsable

Aux couleurs de l’enseigne, des ballons gonflés à l’hélium garnissaient l’entrée. Le ruban à couper était accroché à deux caddies. Grandeur XXL, les ciseaux de l’inauguration lui ont été remis en main propre. Et, c’est donc Nathalie Baye qui a eu l’honneur de couper le ruban. "Ce nouveau magasin Aldi est officiellement ouvert", s’est-elle exclamée. Cette manager de magasin a plus de 29 d’ancienneté chez Aldi. Samedi, dès le début de la journée, de très nombreux clients ont vivement souhaité le découvrir par curiosité mais aussi, comme chaque samedi matin, en faisant leurs courses. Ce nouvel Aldi possède un très grand parking extérieur. À l’intérieur du magasin, plus grand, il fait 1250 m2 au lieu des 800 dans le précédent magasin, les produits frais sont mis en avant. " Les fruits, les légumes. Puis, viennent la viande, le poisson et la boulangerie, expliquent Jason Sevestre, le manager de la communication externe, et Julien Brahy, le District Manager chez Aldi.

Un Outlet dans l’ancien magasiin

En ce qui concerne les fruits et légumes, la gamme a augmenté de 10%. 30% proviennent de Belgique. Aujourd’hui, les rayons sont beaucoup plus espacés ; la luminosité y est bien meilleure. Et ce nouveau magasin est labellisé éco-responsable. "La chaleur des frigos est récupérée et chauffe le magasin par le sol."

Les rayons sont équipés de petites roulettes, ce qui permet aux employés de les achalander plus facilement. "Bientôt, ce sont plus de 700 panneaux photovoltaïques qui seront installés et cela, dans le but d’éclairer une partie du bâtiment."

La construction de ce nouvel Aldi a débuté au mois de mai l’année passée. Que va devenir celui qui, maintenant, est déjà considéré comme l’ancien Aldi saint-georgien ? À partir du lundi 27 mars jusqu’au samedi 22 avril, Aldi y ouvrira un magasin Outlet temporaire. "Cet Outlet proposera, régulièrement, une nouvelle sélection de tous types d’offres non alimentaires, du dépliant Aldi, avec de fortes réductions."