Injures sexistes envers la caviste saint-georgienne Sandrine Goeyvaerts: le Français fait appel

Le 25 janvier, le tribunal correctionnel de Paris le condamnait à une amende de 1 000 €, 4 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de procédure. Mais il a fait appel. Et ça a un peu surpris la Saint-Georgienne. C’est que l’homme n’avait pas répondu à la première sollicitation d’un huissier, ne s’était pas présenté à l’audience et n’avait mandaté une avocate pour le représenter que 15 jours avant. "Je savais qu’il y avait un risque qu’il fasse appel mais, j’avoue, je ne pensais pas qu’il le ferait vu comme il s’était comporté pendant la procédure. C’est un coup de pelle: il a déjà fallu deux ans entre la plainte et le procès, mon avocate parle de 8 mois à 1 an cette fois."

Du coup, la caviste a décidé de faire un appel incident (un appel à l’appel, en somme). Seule façon pour elle de pouvoir à nouveau s’exprimer devant le tribunal. "C’est un peu contrainte que je le fais mais je ne veux pas laisser les choses aller comme ça. Sans son appel, je tournais la page. Je n’ai aucune vocation à passer ma vie dans les tribunaux mais je le fais parce que des tas de femmes sont insultées ou rabaissées sur les réseaux sociaux et si on n’est pas quelques-unes à porter ça devant les tribunaux, ça ne s’arrêtera jamais."

L’appel introduit par le Français étant suspensif, Sandrine Goeyvaerts n’a pas touché les sommes auxquelles il a été condamné. Elle va par contre devoir avancer d’autres frais pour la suite de la procédure. C’est pourquoi, comme la première fois, elle a lancé une cagnotte participative sur Leetchi. La Saint-Georgienne espère atteindre la somme de 2 500 € "et s’il y a un surplus, il sera reversé à des associations qui œuvrent pour les femmes". Si elle a "bon espoir" de gagner ce second procès, Sandrine Goeyvaerts s’en serait donc néanmoins bien passé. "C’est beaucoup de temps, d’énergie, de pression. Ça a un coût et un impact sur la vie familiale. Je ne fais vraiment pas tout ça de gaieté de cœur mais c’est une question de justice. Je devais le faire, ne fût-ce que pour être cohérente par rapport à mon implication depuis dix ans sur les questions féministes et de sexisme dans le monde du vin."