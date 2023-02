A-t-il violé sa femme à Saint-Georges alors qu’ils étaient sur le point de se séparer ?

Les deux protagonistes de cette histoire se sont rencontrés aux alentours des années 2000, en Tunisie. Lui est né en 1974, tandis qu'elle est mineure au moment de leur idylle. S'ensuit en Belgique un mariage fait de soubresauts, de disputes, de séparations et d'une demande de divorce non aboutie de la part de la jeune femme aujourd'hui trentenaire.

La police avertie par le nouveau compagnon

Une semaine avant les faits qui sont reprochés au prévenu, la jeune femme lui signale qu'elle a rencontré une autre personne et accepte d'aller chercher son mari pour lui permettre de récupérer du linge chez elle. Là, une relation a lieu et les choses se passent visiblement mal: "Elle m'a dit qu'elle n'en avait pas envie, puis elle m'a caressé, on s'est embrassé. J'ai insisté, elle a cédé. Elle se comportait souvent comme ça avec moi. Ce n'était pas clair qu'elle voulait mettre fin à la relation", raconte le Verviétois.

Peu de temps après la fin de l'affaire, des policiers se présentent alors au domicile, avertis par le nouveau partenaire de l'épouse, inquiet de ne pas avoir de nouvelles d'elle.

Sur place, les agents découvrent la femme dans un état second et le mari en slip. Les deux portent des traces de coups ou des griffures, du sperme et du sang sont aussi retrouvés dans la chambre, le tout sous fond de cannabis et d'alcool.

Pour le Ministère public, les deux préventions sont avérées: "Monsieur a senti qu'elle était réticente, il a dit qu'il sentait qu'elle n'avait pas envie. Par ailleurs, lors de l'audition auprès de la police, il a reconnu avoir porté un coup du revers de la main et l'avoir giflée", a pointé la Procureure du Roi.

Un certificat médical atteste ainsi d'une incapacité de travail. Pour ces faits, le Ministère public a requis deux ans de prison et la partie civile 1 500 euros.

Le prévenu, apparemment sous le coup de l'émotion après le réquisitoire de la Procureure, a tenté de se défendre comme il le pouvait sans avocat, acceptant de se soumettre à des conditions dans l'éventualité où il serait condamné, ou à réaliser une peine de travail.

Jugement le 17 mars