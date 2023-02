Chantier de la SWDE à la rue des Gorliers à Saint-Georges: une solution a été trouvée pour les poubelles

D’importants travaux sont prévus dans les prochains mois à la rue des Gorliers, à Stockay (Saint-Georges), une voie en cul-de-sac. Avec, en plus d’un travail sur la voirie proprement dite, des aménagements aussi au niveau des égouts et des trottoirs. La SWDE, un des premiers impétrants à intervenir, a constaté récemment que la conduite d’eau qui passe sous la rue devait être modernisée. Et qu’il allait donc falloir ouvrir la voirie à un point tel que cela rendrait impossible le passage du camion d’Intradel pour le ramassage des poubelles. La SWDE, son entrepreneur sur place et la Commune ont donc réfléchi ensemble pour trouver une solution pour les prochaines semaines. Mercredi, tout le monde s’est mis d’accord et jeudi, l’agent de quartier a distribué un toutes-boîtes aux habitants de la rue (une quarantaine de maisons) pour expliquer ce qui avait été décidé. "Les gens devront sortir leurs conteneurs devant chez eux, comme avant, pour 7 h du matin maximum le jour de collecte, explique Pierre Bricteux, échevin en charge de la Propreté. C’est l’entrepreneur de la SWDE qui amènera ensuite tous les conteneurs au carrefour avec la rue Joseph Wauters, où ils seront pris en charge par le camion d’Intradel. Dans la journée, l’entrepreneur ramènera à chacun ses conteneurs." Et pour ne pas qu’il y ait de confusion, Intradel va poser de nouvelles étiquettes sur les conteneurs, pour que l’adresse de leur propriétaire soit bien visible.