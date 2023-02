La radio "Plein Sud" à Saint-Georges, c’est du soleil dans les oreilles

De la musique et une écoute

La radio a émis la première fois le 27 avril 1985, lancée par Paula et son mari, Marcel Massi. Aujourd’hui sur le 93.5, on peut l’entendre jusqu’Andenne, Waremme, Clavier et Soumagne. Et la radio, qui a besoin d’au moins 3 000 € par an, ne vit que grâce à quelques parrains, aux bénéfices de ses guinguettes. Mais au-delà du fait d’offrir de la musique à leurs auditeurs, les bénévoles de l’ASBL sont aussi là pour les écouter, leur venir en aide. Un conseil, une course à faire, un besoin matériel… "On est déjà allées faire des courses avec le traîneau de ma fille pour des gens qui étaient coincés à cause de la neige, se rappelle Paula. Il n’y a pas longtemps, suite à un incendie sur la commune, on a lancé un appel aux dons. C’est bien simple, mon garage est tout le temps plein", de vêtements et de vaisselle entre autres. "C’est un peu “SOS dépannage”, en fait", résume en souriant Jean-Claude.

Avec néanmoins une règle pour tous: la discrétion. Ce qui se confie pendant les heures d’antenne reste entre l’animateur et son auditeur. Et s’il y a une demande précise, on y répond si on sait. "Beaucoup, même si c’est moins qu’avant, nous racontent leurs problèmes, confirme Jean-Claude. On est un peu des confesseurs, des psys de la radio. Et quand je ne trouve pas de conseil à leur donner, j’essaie au moins de les faire rire et ils sont contents…"

Et les auditeurs rendent bien à leurs animateurs tout le bien qu’ils leur font, comme l’explique la présidente de l’ASBL. "Ce matin, j’avais passé une mauvaise nuit et je suis venue mettre le robot en marche (une machine qui passe de la musique en continu, NDLR) pour aller me recoucher. Mais j’ai reçu quatre appels: “Paula, t’es malade ?”, alors, je ne me suis pas recouchée et je suis revenue. Ça nous garde en mouvement, en forme, cette radio !"

Lara Fabian à ses débuts

Radio Plein Sud passe essentiellement de la chanson française, d’interprètes connus ou locaux qui veulent se faire un nom. Il y a aussi de l’accordéon, du wallon. L’équipe reçoit également des chanteurs dans son studio. L’accordéoniste Michel Pruvot, Franck Olivier, Santo Barracato, Java Vincent (qui s’était tellement senti bien là qu’il avait, d’initiative, enregistré un jingle pour la radio, toujours le même aujourd’hui…). "On a même accueilli Lara Fabian, qui était toute jeune et allait partir au Canada et on a une fois eu Annie Cordy en duplex depuis sa chambre d’hôtel, la 537, du Métropole à Bruxelles", rappelle Paula, du soleil plein les yeux. Le même que celui qu’elle et son équipe mettent dans les oreilles de leurs auditeurs. "Et tant qu’on peut, on continuera !", affirme le duo.