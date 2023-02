En tout, 18 concessions et 18 tombes ordinaires de pleine terre et 4 caveaux (sur les 198 emplacements) sont concernés. Évidemment, un important travail, entre autres d’information envers les familles concernées, a été fait en amont. "On a fait un premier affichage en 2019 puis en 2021 et 2022, précise l’échevin en charge des Sépultures, Pierre Bricteux. On a aussi informé via un toutes-boîtes et envoyé un courrier aux ayants droit connus."

D’autres conditions légales devaient également être respectées pour lancer cette campagne d’exhumations. "Il faut posséder un ossuaire où déposer les restes et, ça, on a. On a aussi dû faire un diagnostic du cimetière, inventorier toutes les tombes." Pour repérer celles d’anciens combattants ou de prisonniers de guerre, de personnalités locales, d’avant 1945 ou encore celles ayant un caractère patrimonial, auxquelles on ne peut légalement pas toucher. Un travail fait en collaboration avec des historiens du coin, sur le terrain, sur base d’archives et de livres… "C’est qu’il n’y a pas toujours de plaque sur les tombes disant qu’il s’agit là d’un ancien combattant, par exemple."

Une cartographie aérienne par drone a également dû être réalisée (et est en cours de géoréférencement à la Province de Liège) tandis qu’un plan directeur, "un plan d’urbanisme", a dû être élaboré pour préciser ce qui allait être fait de l’espace libéré. En l’occurrence, ici, on va le "redessiner" en délimitant des zones pour de nouveaux emplacements et pour de petits espaces verts.

Cela fait trois ans maintenant que divers services communaux (cadre de vie, fossoyeurs et informaticiens) travaillent sur ce dossier. Complet, il sera déposé ce mois-ci à la cellule de gestion du patrimoine funéraire du SPW, qui se prononcera sur sa validité. La loi ne permettant les exhumations qu’entre le 15 novembre et le 15 avril, il est par contre difficile de dire si ces exhumations pourront se faire au printemps de cette année ou s’il faudra attendre l’automne. "Il y en a pour une semaine de travail, précise encore Pierre Bricteux. Les travaux ont été estimés à 34 300 €, inscrits au budget extraordinaire 2023."

Une seconde phase devrait être lancée plus tard à Dommartin tandis que le travail de recensement et d’identification à Stockay (ancien) et Saint-Georges (ancien), où plusieurs dizaines d’emplacements pourraient être récupérés à terme.