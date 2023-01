Jouer dans une arène virtuelle de 500 m2 : on a testé...

Si les joueurs, au moment de l’équipement, reçoivent des infos sur la façon d’utiliser leur masque et leur gun, les gestes à (ne pas) faire et les règles de sécurité à respecter, ils se prennent vite… au jeu une fois dans l’arène. Grâce à leurs masques, ils peuvent communiquer entre eux, se conseiller pour évoluer dans le jeu en évitant "l’ennemi". Et, rapidement, on peut les entendre se donner des injonctions, rire et les voir faire de grands gestes pour guider leurs coéquipiers dans les modes à plusieurs. "Pour la meilleure expérience possible, il faut jouer en quatre contre quatre, c’est d’ailleurs comme ça dans les tournois", assure Arthur. Et en parlant de tournois… "On rentrera dans le tournoi EVA cette année", aussi en réseau avec des joueurs physiquement présents dans une arène de France ou aux États-Unis (EVA a ouvert ou va ouvrir une vingtaine de salles dans chacun de ces pays). Ce qui fait la force de la franchise, c’est sa rejouabilité, le fait qu’elle mette régulièrement de nouveaux univers ou modes de jeu à disposition de ses adeptes. "Ils planchent sur des versions pour enfants et pour les PMR", précise encore Arthur.

L’arène, accessible dès 12 ans, est ouverte du mardi au dimanche, dès 16 h 30 en semaine et dès 10 h le we (le bar aussi). On peut réserver sa session en ligne via www.eva.gg