On cherche des animateurs pour organiser la plaine de vacances du carnaval

La plaine se déroulera du lundi 27 février au vendredi 3 mars, la seconde semaine des vacances. Comme elle se tiendra sur le site de la plaine de jeux, plus adaptée aux plus grands, elle ne s’adressera qu’aux enfants de 8 à 12 ans. La Galipette, par contre, accueillera les 2,5-7 ans, cette semaine-là et la précédente.

Et pour la plaine des grands, pas de thème. "On reste sur notre projet pédagogique habituel, du développement de l’enfant en extérieur et en groupe. On s’adaptera évidemment à la météo s’il le faut et on fera peut-être plus d’activités en intérieur que d’habitude mais on privilégiera les grands jeux, dehors, comme à Pâques ou en été."

Pour postuler comme animateur, plusieurs conditions de base: être libre du 27 février au 3 mars, être âgé de 17 ans minimum et "être responsable, dynamique et motivé pour travailler avec des enfants". La loi impose qu’un animateur sur trois soit breveté dans ce genre d’organisation, mais on peut donc poser aussi sa candidature si on n’a pas de brevet. Autres titres valables: un diplôme ou certificat de fin d’études à orientation sociale ou pédagogique au moins du niveau technique secondaire supérieur, un diplôme ou certificat de fin d’études du niveau de l’enseignement supérieur social, pédagogique ou en éducation physique, ou encore un certificat de qualification "auxiliaire de l’enfance" spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de promotion sociale.

Les candidatures (lettre de motivation, CV et copie de diplôme éventuel) doivent être envoyées pour le 31 janvier à Valérie Pirotte, Service Accueil Temps libre, au 16 de la rue Albert Ier ou via valerie.pirotte@saint-georges-sur-meuse.be