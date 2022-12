La Commune a prévu d’investir 9,5 millions€ pour ses projets 2023

Deux plans d’action pour la maison communale

Un budget important qui témoigne de la bonne gestion de la Commune et qui ouvre la voie à de nouvelles réalisations, comme l’explique Jean-François Wanten, président du CPAS de Saint-Georges. "La Commune se porte bien, embraye-t-il. Comme en témoigne un article du Vif/L’Express, les Communes sont des bonnes gestionnaires et peuvent être considérées comme l’un des pouvoirs publics les mieux dirigés en Belgique. Saint-Georges en est un bon exemple. Un constat qui nous permet de nous projeter et d’envisager différents investissements pour l’année à venir. Outre des travaux de voirie, notons le réaménagement de la plaine de jeux de Stockay, dans le cadre du projet “ Cœur de village ”, pour un montant 625 000 € dont 125 000 seront empruntés. Il y a aussi l’extension de la maison communale pour 20 000 €, financée par les fonds de réserve extraordinaires, ou encore l’aménagement des tribunes du club de football de Stockay pour un total de 30 000 €", toujours à l’extraordinaire.

Dans le cadre de l’extension de la maison communale, Francis Dejon, le bourgmestre, évoque deux possibilités. "On est tous d’accord pour dire qu’on est à l’étroit dans le bâtiment, reconnaît celui qui a parmi ses attributions l’aménagement du territoire. Avec ces 20 000 €, deux choix s’offrent à nous: en premier lieu, on agrandit le bâtiment. Il faudrait alors créer une nouvelle salle de mariage et du conseil puisque celle où nous nous trouvons serait transformée en bureaux. Deuxième possibilité, on travaille sur le garage et on y construit des bureaux. On va évidemment en discuter avec un architecte pour essayer de prendre le biais le plus intéressant."

Aménagement des gradins du RFC Stockay

Concernant le RFC Stockay, un budget de 30 000 € va donc être débloqué pour moderniser les gradins de son terrain de football. "Les supporters du club ont émis le souhait de disposer de sièges, explique Francis Dejon, en réponse à une question lancée par un membre du conseil communal portant sur la nature de l’aménagement. On a décidé de fournir un certain nombre de places assises pour assurer un meilleur confort aux supporters."