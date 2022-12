À Saint-Georges, Jean-Noël repère les pertes de chaleur avec ses drones

Équipés d’une caméra infrarouge

Très vite, Jean-Noël Dewael a voulu élargir son champ d’activité en s’équipant du nec plus ultra dans le secteur des drones. Il a notamment décidé de s’engouffrer dans la brèche ouverte par la crise énergétique. L’un de ses trucs à lui, c’est l’inspection thermographique. "Les drones sont équipés d’une caméra infrarouge pour repérer les zones de déperditions énergétiques dans la toiture et au niveau des murs notamment, avec des données de température. Les traces rouges témoignent des pertes d’énergie. Ensuite, à l’aide d’un logiciel, je fais un rapport d’inspection qui pourra aider à cibler les travaux d’isolation à entreprendre. Dernièrement, je suis allé faire l’exercice chez un jeune couple. Malgré le fait que la maison était récente, on a pu constater des points de faiblesse. L’inspection thermique permet aussi de détecter l’humidité et les ponts thermiques."

Sociétés, églises,…

La cible de Jd Fly Drone ne se limite pas aux particuliers. Jean-Noël Dewael propose également ses services à des sociétés comme dernièrement pour une inspection des panneaux solaires en toiture. "L’objectif était de détecter les éventuelles défections de cellules qui font alors chauffer le panneau. C’est le genre de chose qui ne peut se voir à l’œil nu. Le drone, lui, peut aisément le repérer."

Une intervention se monnaie actuellement 75 € (HTVA). Un tarif que Jean-Noël Dewael estime justifié et attractif. "Imaginons qu’un entrepreneur me demande d’inspecter les toitures d’une église. Mon intervention lui épargnera le coût du placement d’un échafaudage. Et puis, il y a un véritable gain de temps aussi."

« Métier d’avenir »

Le Saint-Georgien est convaincu d’avoir fait le bon choix en réorientant sa carrière professionnelle. D’autant que les pistes de valorisation de ses drones sont multiples (voir ci-joint). "C’est un vrai métier d’avenir. Ils ont une grande utilité alors que les gens en ont une mauvaise image à cause du mauvais usage qu’en font certains sans se soucier des règles imposées par la Direction générale du transport aérien (DGTA) par exemple."