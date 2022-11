Du yoga ludique (mais pas que) pour les petits

Et c’est donc un mélange de tout ça qu’elle proposera en décembre au centre culturel, avant, elle l’espère, en faire une activité récurrente. Ici, trois séances sont programmées pour les 3-8 ans, "une tranche d’âge très facile à captiver". "Pour planter le décor, je commencerai par leur présenter mes marionnettes qui ont chacune un “pouvoir” par rapport aux émotions, dont Charlie que j’ai créée moi-même. Après, il y aura l’échauffement des articulations et des automassages pour réveiller les muscles." Puis Virginie Staiësse passera au yoga proprement dit, mais de façon ludique. "On ne fait que des postures d’animaux et je me sers de peluches représentant ces animaux et qui correspondent aux postures. Et avant de faire la posture du chat, par exemple, on va gambader dans la salle en faisant vraiment le chat…" Viendront ensuite quelques exercices de méditation et de respiration. Avant de finir par la relaxation couchée "avec une histoire que je lis, parce que les livres sont aussi un excellent moyen de se relaxer". Et tout ça devrait aider les enfants à se sentir mieux, à canaliser leurs émotions. Des techniques qu’ils pourront ensuite reproduire en classe, en récré ou au club de sport, pour apprendre à vivre en groupe et se respecter, éliminer les toxines physiques et mentales, développer leurs sens pour améliorer la concentration et la mémorisation mais aussi pour faire face à la colère ou à la peur, pour évacuer les tensions…

Les mercredis 7, 14 et 21 décembre, de 17 à 18 h au centre culturel. 10 €/session. Infos et inscriptions au 0476/52 69 97 ou via charliezenattitude@gmail.com