L’unité scoute 14e Val Mosan de Saint-Georges va fêter ses 50 ans

120 enfants, 35 animateurs

Mais cette rentrée-ci, avec en plus les 50 ans de l’unité en ligne de mire (pour lesquels un logo spécial a d’ailleurs été créé par le staff), s’annonce sous les meilleurs auspices. "On organisait notre week-end de montée ce week-end et on avait 120 enfants inscrits, résume Astrid Raymackers, cheffe d’unité. Comme on a une nouvelle équipe élargie d’animateurs, ils sont 35 entre 17 et 25 ans, ça veut dire qu’on va même pouvoir apurer la liste d’attente de l’an passé." Et permettre ainsi à 120 baladins (section mixte pour les 6-8 ans), louveteaux (section mixte pour les 8-12 ans) et éclaireurs (section filles/garçons pour les 12 17 ans) de partager les valeurs scoutes (la solidarité, le respect des autres et de la nature, le service, l’engagement…) en groupes pendant toute l’année scolaire à venir et jusqu’aux camps de l’été prochain. "La section qui marche le mieux, ce sont les louveteaux: c’est vraiment la tranche d’âge à laquelle le plus d’enfants, et de parents, sont attirés par le scoutisme. La section qui est par contre la plus “en souffrance”, si on peut dire, ce sont les éclaireurs garçons: à ces âges-là, beaucoup ont d’autres occupations comme le foot ou le sport en général et c’est plus difficile de les attirer. Là, il nous reste donc encore des places. Par contre, les autres sections seront complètes."

Astrid Raymackers: 0477/833 662.