«Monsieur Distrib», un distributeur de plats traiteur à toute heure

Après avoir prospecté dans la région à la recherche d’un fournisseur, le jeune entrepreneur de 34 ans a choisi de travailler avec une entreprise du Brabant wallon. "C’est une structure familiale, à taille humaine, où ils coupent leurs légumes et cuisent leur viande eux-mêmes. Ils travaillent des produits frais, font des choses de qualité et travaillent en continu toute l’année", un impératif pour ne pas rompre l’approvisionnement du distributeur saint-georgien.

Des plats variés dès 8 € et des desserts

En clair, d’ici quelques jours, le distributeur proposera 12 plats frais différents et aussi quelques desserts pour tout qui n’aurait pas envie de cuisiner. Des lasagnes, des cannelloni, des mignonnettes de porc ou du saumon aux légumes, des boulettes sauce tomate et purée, des options végétariennes…: des plats faciles à réchauffer, directement dans leur contenant et en fonction des instructions reprises dessus. Et de 8 à 11 € environ les portions individuelles (14,50 € pour le saumon), payables uniquement par carte bancaire. "Au départ, je vais proposer 12 choix puis je m’adapterai éventuellement en fonction de ce que je verrai qui marche, des goûts des gens. On pourra choisir une box avec un repas, avec deux repas, avec un repas et un dessert… Je vais tenter de multiplier la variété des boxes pour satisfaire tout le monde."

Il y aura en tout cas 40 "emplacements"dans la machine. Qui sera accessible 24 h/24 et 7 j/7. Mais si elle est "dévalisée"un soir par une famille de gros mangeurs ou un groupe d’amis? "Grâce à une appli, je verrai en direct sur mon téléphone ce qui se vend, ce qui manque, précise Pierre-Alexis Jeanfils. Je serai livré 1 ou 2 fois par semaine par mon fournisseur et j’aurai un frigo-tampon ici à Saint-Georges." Il suffira dès lors à l’entrepreneur, une fois que sa machine se vide, d’aller la réachalander pour les clients suivants. Elle le sera en tout cas pour la première fois d’ici quelques jours, le temps de passer (et recevoir) les premières commandes…