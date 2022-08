La piscine sera en fête ce dimanche

Les amateurs de gymnastique aquatique auront également l’opportunité d’assister à un cours d’aquagym, de 9 h 30 à 10 h 15 ainsi qu’à un cours d’aquabike, de 10 h 30 à 11 h 15 et de midi à 12 h 45. Cette année, cette journée intitulée Piscine en fête est organisée aussi au profit du Télévie. Car de 13 à 16 h, un challenge Télévie aura lieu dans le bassin de natation."Il s’agira en réalité d’une nage parrainée dans laquelle Chaque participant s’engage à nager un certain nombre de longueurs."Tout au long de la journée, Annie Daineffe, la coordinatrice du Télévie à Saint-Georges, sera présente à la piscine, à l’accueil.

Chaque nageur qui se sera fait parrainer lui remettra l’argent alors récolté. " Si des animations auront lieu dans la piscine, il y en aura également en dehors des installations de la piscine",ajoute Hervé Maurissen. De 10 à 17 h, un marché artisanal s’y tiendra tandis que sur la pelouse située devant la cafétéria, un château gonflable sera installé pour les enfants.

Rouverte maintenant depuis presqu’un an, la piscine communale de Saint-Georges n’a plus connu aucun ennui. " Aujourd’hui, seule de la maintenance est effectuée à la piscine."Quant aux fameux bracelets anti-noyade, le projet a été abandonné car le système ne fonctionnait pas.

Plus de 60% de nageurs en plus

Aussi, la fréquentation de la piscine communale de Saint-Georges a fait un fameux bond en avant. " Plus de 60% de nageurs en plus,se réjouit le gestionnaire sportif.Toutes les leçons de natation sont complètes. 60% en plus, non pas parce que les piscines de Huy et de Wanze étaient fermées toutes les deux. Même si celle de Wanze a rouvert. Je pense plutôt que nous avons bénéficié de la fermeture de celle de Grâce-Hollogne."

Qu’est-ce qui poussent les nageurs à fréquenter le bassin de natation de Saint-Georges, et pas un autre? " Probablement qu’ils estiment que notre piscine est belle, lumineuse et agréable!"