Des liaisons pour piétons et cyclistes

Relier les hameaux

Le total des travaux s’élève à 1022503,30 € TVAC, avec une intervention de la Société Publique de la Gestion de l’Eau. La Commune de Saint-Georges, elle, interviendra pour 572503,30 €.

Autre appel à projets, dans le cadre du Plan d’Investissement Mobilité Active Commune et Intermodalité (PIMACI): l’un d’eux concerne justement l’intermodalité. Saint-Georges a toujours voulu mettre l’accent sur la liaison entre les différents villages. " Ce projet Intermodalité concerne le centre de Stockay, là où des bus circulent, et le hameau de Sur-les-Bois, avec la réalisation d’un trottoir rues Campagne d’Oulhaye, Noiset, afin d’aboutir à proximité du Boulevard des Combattants."Le coût? Environ 190.000€. Pour le PIMACI cyclistes, des bandes cyclables vont ainsi être créés sur plusieurs itinéraires. Le premier concerne les rues Eloi Fouarge, Tige des Monts, Large Ruelle et Château d’Eau. Le deuxième: les rues Reine Astrid, Neuve, Vingt Ponts, Yernawe et du Château d’Eau. Le troisième: rues de Bende, Basse Marquet et Arnold Lecrenier. Le quatrième: les rues Grand Fayat, Freddy Terwagne et la cité. Le cinquième reprend le Boulevard des Combattants tandis que le sixième concerne les rues du Centre et Solovaz. Des marquages au sol seront dessinés. " Quant au PIMACI piétons, le trottoir, déjà réalisé rue du Centre, sera prolongé sur les rues Dommartin, Croix Hencotte, afin d’atteindre la N 614 et ses arrêts de bus."