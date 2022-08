Drève du château: le ministre Christophe Collignon a suivi le collège de Saint-Georges

Après la consultation des habitants et la décision du collège d’un aménagement, l’opposition avait introduit un premier puis un deuxième recours auprès du ministre de tutelle, Christophe Collignon."Un premier recours alors que le collège avait interprété les résultats de la consultation en additionnant ceux de deux propositions", explique Marie-Eve Haidon (Projets Citoyens). Puis un deuxième alors que le conseil communal avait été amené à voter la passation du marché public"alors qu’on n’avait pas encore reçu l’avis du ministre sur le premier recours". Et là, cet avis, justement, est tombé.

Ce que dit le ministre wallon Christophe Collignon? Il ne voit dans la procédure aucune violation du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le formulaire qui a été envoyé aux citoyens n’était pas une consultation populaire comme le prévoit le Code. Par ce formulaire, la Commune a interrogé la population"afin de recueillir son avis de manière moins formelle dans la mesure où cela favorise la participation citoyenne", explique le ministre. Et la lecture des résultats? Le collège a décidé de regrouper deux propositions afin de déterminer si les citoyens étaient ou pas favorables à des aménagements de la fameuse drève. Le ministre refuse de se prononcer sur la question, "il ne m’appartient pas de prendre position en la matière". Simplement parce que"le collège assume l’entière responsabilité politique de cette lecture". Et le ministre de rappeler que les résultats d’une consultation en bonne et due forme ou encore d’une demande d’avis"ne doivent en aucun cas être obligatoirement suivis par les autorités communales". Donc, le collège était maître de la manœuvre mais aussi de la suite qu’il décidait de donner à cette consultation de la population.

Là où le ministre Christophe Collignon tique, ou en tout cas émet une réserve, c’est sur l’envoi du formulaire aux chefs de ménage et uniquement à eux. Simplement parce que lorsqu’on demande l’avis du plus grand nombre, restreindre un courrier aux chefs de ménage est"à proscrire dans les documents officiels destinés au public, notamment dans les formulaires que les administrés doivent compléter." Ceci étant, cela ne change rien au fond du courrier du ministre: il n’y a eu aucune violation de quelque texte que ce soit dans cette consultation des citoyens sur le devenir de la drève.

Une action en justice?

L’opposition qui avait introduit le recours se contentera-t-elle de cette réponse? Pas sûr du tout…"On s’étonne que le ministre ne se positionne pas plus clairement, note Marie-Eve Haidon.Il dit que ce n’est pas une consultation populaire mais une consultation citoyenne, que ce n’est dès lors pas de sa compétence. Il donne libre accès au collège de faire ce qu’il veut."La conseillère de l’opposition note quand même cet élément de"discrimination"envers une partie de la population puisque le questionnaire n’était envoyé qu’aux chefs de famille. Outre ce point, elle pointe également du doigt la façon dont les résultats ont été gérés par le collège qui a additionné deux réponses."Pour nous, c’est un acte démocratique manqué. Quand on lance une consultation, il serait intéressant de suivre l’avis majoritaire. C’est comme si au lendemain des élections, on ne tenait pas compte des résultats et on faisait à sa mode. Cela ne donnera pas confiance à la population pour une prochaine consultation."

L’opposition ne compte pas en rester là. D’autant plus que le marché n’a pas encore été attribué. Elle espère encore faire modifier la décision d’aménager la drève. "On doit étudier les actions possibles. On pourrait envisager une action en justice mais il faut aussi voir ce que la population veut. Peut-être que la réponse du ministre va faire aussi réfléchir la majorité…"