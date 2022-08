Simon Charlier, nouveau coordinateur de la MJ

Diplômé du Conservatoire de Liège en guitare, il a donné cours pendant quatre ans avant d’être animateur-musicien à la MJ de La Reid pendant trois ans."J’avais envie de m’impliquer plus intensément, je ne me retrouvais plus suffisamment dans le métier que je faisais. J’ai des amis dans le coin qui m’ont parlé du poste qui se libérait ici et comme je connaissais déjà bien la MJ pour y avoir donné un stage de guitare il y a quatre ans, j’ai postulé…"

«Voir leurs envies et leur proposer des choses»

Tout de suite plongé dans le bain, Simon Charlier, en poste depuis le 2 mai, a déjà rencontré des dizaines de jeunes. Ils sont entre 120 et 130 à fréquenter régulièrement les locaux de la rue Joseph Wauters."On dialogue beaucoup en équipe et le conseil des jeunes est très actif, on peut y voir leurs envies et leur proposer des choses."

En plus de l’accueil quotidien (sauf le mardi) pendant l’année scolaire, l’équipe de la MJ compte reproposer dès septembre les ateliers qui fonctionnent (hip-hop, jeux de rôle, guitare…) ainsi que de nouveaux rendez-vous hebdomadaires ou ponctuels."On a plein d’idées dont on aimerait qu’elles deviennent des projets mais il va falloir faire des choix, notamment financiers, ajoute le coordinateur.On pense par exemple à des jeux de rôle grandeur nature, des cours de tennis donnés par Nicolas, un atelier graff ou encore des cours de batterie. On se dit même que si les ateliers musique prennent, on pourrait peut-être tenter de lancer un atelier de groupe avec batterie, basses, piano et chant. Ça prendra peut-être un an ou deux mais ça pourrait être génial. On pense aussi à des soirées DJ, à des concerts ou à développer un pôle sportif avec Nicolas…"

Ce qui est (déjà) sûr par contre, c’est que la MJ va travailler dans les prochains mois sur le thème des relations saines au sein des couples, avec la complicité du CVFE (Collectif contre les Violences Familiales et l’Exclusion). De la sensibilisation et des actions concrètes, encadrées par les animateurs qui vont être formés sur le sujet.

04/369 49 76, www.mjstgeorges.be