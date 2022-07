Saint-Georges: la capsule temporelle est enterrée pour 30 ans

Pour la clôture de ce projet mené par 12 jeunes lors de sessions d’Été solidaire et Été jeunes (voir notre édition du 24 juillet), 60 personnes étaient présentes: les jeunes et leur famille, des représentants de la Commune, de la Maison des jeunes, du centre culturel mais aussi les aînés saint-georgiens qui ont été interviewés et qui ont pu découvrir l’ensemble des témoignages, diffusés sur grand écran sur place.

Les jeunes ont présenté tous les objets qui allaient être enfouis sous terre au cours d’une mini-expo après quoi ils ont rempli la capsule, un long tube métallique qui renferme tous les témoignages sur une clé USB mais aussi de nombreux objets symboliques et supports visuels illustrant les thématiques évoquées par les aînés. L’ensemble est destiné à être déterré en… 2052, par la génération suivante mais aussi par les jeunes eux-mêmes qui auront alors entre 45 et 47 ans."Les jeunes ont fait un petit clin d’œil humoristique en déposant en dernier, tout au-dessus, leur ballon Pablo, celui utilisé pour jouer au foot et au volley lors des pauses durant le projet", explique l’échevine de la Jeunesse, Dilek Kelleci.La plaque qui recouvre le trou a été déposée et elle sera scellée par les ouvriers communaux la semaine prochaine. À côté, un panneau didactique expliquant le projet a été placé. Les jeunes ont été longuement applaudis. Et un verre de l’amitié a été levé. Dans 30 ans, promis, ils seront là pour redécouvrir leurs trésors…