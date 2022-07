Un premier abribus graffé par la Maison des jeunes à Saint-Georges

"É clate tes couleurs". C’est un projet de la maison des jeunes qui date de l’an passé mais qui se concrétise enfin. L’idée? Embellir le milieu urbain, entre autres en repeignant les abribus en béton de la commune, cinq en tout. Le premier, situé rue du Centre, a été fait en ce début de semaine. Par Dorian Paque (15 ans), Mattéo Crisci (17 ans) et Ersan Oztürk, l’animateur "graff" qui les a formés sur des panneaux et sur les murs de la maison des jeunes de l’été passé à novembre avant qu’on le rappelle il y a quelques semaines pour passer à l’action sur le terrain. L’animateur a alors rassemblé quelques-uns de "ses" jeunes, pour mener à bien le projet. Dorian et Mattéo l’ont donc accompagné sur celui-ci, d’autres jeunes devraient en être aussi pour la mise en couleurs des autres abribus cet été. Et la Commune, partenaire du projet, a quant à elle participé à l’achat des bombes de couleurs."J’ai localisé cinq abribus en béton mais si j’en trouve d’autres, j’ai aussi l’autorisation pour les faire, explique Ersan Oztürk.Pour les motifs, je n’impose pas mes idées: c’est chaque fois un projet commun, on partage nos idées avec les jeunes."Comme pour celui de la rue du Centre, proche d’un magasin de fleurs qui a inspiré l’équipe pour son dessin."On a discuté tous les trois par rapport à l’environnement dans lequel on était, explique Dorian Paque.Avec le fleuriste tout près et comme c’est dans un coin vert, c’était assez évident de faire des fleurs, à notre façon, et de mettre plein de couleurs."Et c’est l’intention pour chaque autre abribus: tenir compte de l’environnement dans lequel il est situé."Je dialogue beaucoup avec les jeunes, que je considère comme mes amis. On fait même l’esquisse ensemble: ce n’est pas du coloriage, que je leur propose! Ici, comme la surface n’était pas plane mais un peu en relief, ce n’était pas toujours simple mais je suis aussi là pour les retouches", sourit Ersan Oztürk.