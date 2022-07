«C’est plus excitant de graffer en milieu naturel»

« Avant, on n’avait fait ça que sur les murs de la MJ mais c’est plus excitant de graffer en milieu naturel. Des personnes se sont arrêtées pour nous féliciter, parce qu’elles trouvaient ça très beau. Le graff, ce n’est pas des “bêtes signatures” mais de l’art ! C’est pas toujours évident de manipuler les bombes mais j’adore et je suis très couleurs. Je voudrais bien faire les autres abribus, en tout cas. »