Après Javaky et Nicky, Nancy et Céline veulent sauver d’autres chevaux

Fortes de cette première expérience, Nancy et Céline ont eu envie d’aller plus loin et d’offrir cette chance à d’autres chevaux. Vieux, maltraités, réformés, destinés à l’abattoir."On en voit énormément et il y a un marché pour ces chevaux, qui sont vendus au kilo. Nous, on a envie de les sauver de l’abattoir, de les remettre sur pied puis de les replacer dans des familles, avec un suivi."C’est que les deux jeunes femmes veulent carrément créer une ASBL. Et, pour ce faire, elles cherchent des prairies où installer "leurs" équidés."On aurait bien voulu louer une ferme avec des pâtures pour vivre juste à côté des chevaux mais c’est très difficile à trouver, poursuit Céline.On va bientôt déménager des Awirs à Saint-Georges et, du coup, on cherche des prés avec ou sans infrastructures: même en location, on compte y aller de notre poche pour installer des clôtures, des abris…"

Les deux femmes cherchent donc des terrains du côté de Saint-Georges, Flémalle, Jehay, Verlaine. Pas trop loin de leur futur lieu de vie, histoire de pouvoir s’occuper "facilement" de leurs protégés matin, midi et soir."On veut les retaper physiquement mais aussi leur redonner confiance en l’humain. Beaucoup ont très peur de l’homme, avec ce qu’ils ont vécu. Nancy s’y connaît beaucoup plus que moi, elle sait de quoi elle parle. Moi, en les fréquentant, je me suis rendu compte que même s’ils pèsent 500-700 kilos, ce sont de gros nounours. Les voir se rétablir, c’est magique. C’est magique aussi de voir ensuite le respect qu’ils ont pour nous…"

Et cette ASBL, comment comptent-elles la nommer, au fait?"“Javaky et Nicky, le miroir de l’espoir”. Mais on veut faire les choses dans l’ordre, c’est-à-dire d’abord trouver des prés."Pour y installer ceux qui, comme Javaky et Nicky, pourront profiter de leurs (bons) soins, un peu comme en convalescence, avant de vivre leur deuxième vie au sein d’une famille qui saura s’en occuper et les respecter comme il se doit."À terme, on compte organiser des activités comme des marches, des rencontres avec les chevaux, des soupers…"pour faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’ASBL. Et lui permettre ainsi de sauver un maximum d’équidés.

Pour contacter Céline et Nancy, delage-nancy2003@hotmail.com