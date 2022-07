A Saint-Georges, les jeunes ont fabriqué une capsule temporelle avec les témoignages des aînés

À Saint-Georges, les jeunes, de 15 à 17ans, ont d’abord rencontré un tas d’aînés de plus de 70ans. Chez eux, à la MJ, à la résidence-services des Jolis Bois, au centre culturel… Ils ont filmé/enregistré leurs réponses à un tas de questions: quelle était votre vie quotidienne quand vous étiez jeune? et la mode? quels sont les souvenirs marquants que vous avez de Saint-Georges? ressentez-vous un choc générationnel lorsque vous rencontrez des jeunes? qu’est-ce qui était mieux avant et vous manque aujourd’hui?…

Un espace vert dédié au projet, aussi

D’ici la fin du projet, la semaine prochaine, les montages sonores et vidéo de ces témoignages seront stockés sur une clé USB. Qui sera enfermée dans une grande boîte de 90cm de long, 80cm de large et 70cm de hauteur. Avec des supports visuels illustrant les thématiques évoquées et réalisés avec des techniques de scrapbooking ainsi que quelques objets.

En parallèle, les jeunes ont aussi aménagé un espace pour accueillir cette boîte, cette fameuse capsule temporelle. Il s’agit du bosquet situé entre le bâtiment de l’administration communale et celui du centre culturel. Ils ont dégagé le lieu et réalisé deux sentiers, en vieux moellons de récupération, menant à un vaste trou qu’ils ont creusé et où sera enterrée la boîte. Le service Travaux, lui, prépare une plaque, en tôle, expliquant le projet et matérialisant l’endroit où la capsule temporelle sera conservée 30ans.

«Des robots qui feront tout à leur place?»

Dans trois décennies, Anaïs, Débora, Léa, Alexandre, Mattéo, Adrien, Dylan, Elynn, Kean, Noah, Théo et Brittany auront de 45 à 47ans. Ils auront fait leurs choix professionnels, seront peut-être mariés, peut-être parents. Mais tous se réjouissent déjà d’être là au moment où on déterrera la capsule temporelle. De voir aussi quel effet tout ça fera aux jeunes qui auront alors l’âge qu’ils ont eux-mêmes aujourd’hui. "Peut-être qu’ils se demanderont même ce qu’est notre matériel (la clé USB, donc, NDLR), sourit à l’avance Brittany, une des jeunes impliquée dans le projet. Peut-être qu’eux, ils auront des robots qui feront tout à leur place…" Peut-être seront-ils aussi surpris que l’adolescente quand elle a reçu "un 3310" , un vieux modèle de GSM, en prêt pour appeler les personnes âgées et leur fixer rendez-vous. "Ça fait un peu peur, hein, ce truc!" , rigole-t-elle.