Le Mistral veut mettre sa pierre à l’édifice dans la transition vers un développement durable

Les organisations sélectionnées pourront obtenir gratuitement cinq demi-journées d’accompagnement entre février et novembre 2023. Au bout de l’exercice, une feuille de route stratégique sera définie pour contribuer aux 17 objectifs de développement durable (tels que l’éradication de la pauvreté, de la faim, la lutte contre les changements climatiques…). Des objectifs que tous les états membres des Nations Unies se sont engagés à atteindre d’ici 2030.

L’année passée, 37 organisations avaient été sélectionnées dans le cadre de cet appel à projet. Parmi elles, les Communes d’Amay, de Hamoir et de Wanze

Le Mistral veut impliquer ses résidents

Parmi les bénéficiaires, on retrouve aussi l’ASBL Le Mistral, à Saint-Georges, qui accueille 30 personnes adultes avec autisme. "Notre volonté, en répondant à cet appel à projet, c’est d’améliorer le fonctionnement de l’entreprise en tenant compte des objectifs de développement durable.Car aussi petits que nous sommes, nous avons un impact sur la société et nous souhaitons le réduire." L’objectif de l’ASBL est aussi de pouvoir impliquer l’ensemble de l’institution, membres du personnel et résidents, dans le projet. "On parle toujours d’inclusion des résidents dans la société. Ici, l’idée est donc de les inclure dans le projet afin qu’ils puissent aussi amener leur touche dans la vie de la société."

À l’heure actuelle, le Mistral est en plein dans le processus d’accompagnement. Douze membres du personnel suivent les séances de coaching. "Nous en avons déjà eu deux.Il nous en reste donc encore trois avant de pouvoir définir notre feuille de route."

Diminuer les déchets

Dans ce cadre, différents objectifs de développement durable seront choisis par le Mistral. Mais l’institution sait déjà qu’elle travaillera notamment sur ses déchets alimentaires.Mais aussi sur sa consommation d’énergie. "Nous allons bientôt créer une nouvelle extension qui sera basse énergie.Et nous travaillerons aussi sur nos consommations au niveau du bâtiment principal."