«Dans 30ans, j’espère qu’on pourra parler entre générations»

« Quand j’ai su ce qu’on allait faire, j’ai été emballée : je fais des études d’éducatrice et j’ai tout de suite eu une pensée pour les personnes âgées. Certains étaient vraiment contents de nous voir, ils disent que les contacts avec les jeunes leur manquent, qu’ils se sont beaucoup sentis seuls avec le Covid. Ce qui m’a le plus étonnée, en discutant avec eux, c’est de me rendre compte qu’on est plus vite atteints par de petites choses, nous, plus pessimistes. Eux, parce qu’ils ont toujours eu à manger et un toit, ils disent qu’ils ont eu une belle vie. J’espère que, dans 30 ans, ce sera d’autres jeunes d’Été solidaire qui ouvriront la capsule et qu’on pourra parler avec eux, entre générations. »