«Place aux enfants»: on recherche des hôtes et des accompagnateurs

À Saint-Georges, c’est une opération qu’on aime bien (et qu’on défend), depuis des années. Chaque fois, ils sont ainsi environ 40enfants, 15hôtes et une dizaine d’accompagnateurs à y participer. Alors, pour rendre la journée du samedi15octobre la plus attrayante et intéressante possible pour tous, la coordinatrice de l’ATL (Accueil Temps Libre), Valérie Pirotte, lance un appel. À la recherche d’hôtes, tout d’abord. "On travaille depuis quelques années avec les mêmes partenaires comme l’usine Dumont-Wauthier, un boulanger, une fleuriste, une dame passionnée qui crée des choses en pâte à sel juste pour le plaisir… On a déjà eu aussi un vétérinaire et un dentiste." Indépendant, commerçant, artiste ou simple passionné, profession libérale…: toutes les suggestions sont les bienvenues, histoire d’étoffer la liste des propositions à faire aux enfants.

Et pour les encadrer lors de leurs visites chez les hôtes, l’ATL cherche aussi des accompagnateurs, dont la mission sera, entre autres, d’assurer la sécurité des enfants. "Les enfants font 3 ou 4visites sur la journée , poursuit Valérie Pirotte. L’accompagnateur va les emmener d’une à l’autre, par groupe de 4, dans sa voiture." L’accompagnateur devra aussi stimuler et motiver les enfants tout au long de leur journée de découverte et susciter leur questionnement sur les univers découverts.

Vous souhaitez devenir hôte ou accompagnateur d’un jour? Il suffit de prendre contact avec Valérie Pirotte au 04/2599262 ou via valerie.pirotte@saint-georges-sur-meuse.be