Au total, ce sont 34appartements qui sont prévus. Le premier bloc comprendra 8appartements. Le deuxième, 15logements. Et le dernier, 11appartements. "Ce seront des logements basse énergie et très confortables, avec de grandes terrasses" , explique Marie-Pierre Collard, architecte au sein du bureau d’architecture Atelier 33 (situé à Fléron), en charge du projet. La superficie des logements variera entre 114m2pour un deux chambres et 182m2pour un quatre chambres. "L’objectif est d’avoir une mixité dans les différents appartements." Chaque logement pourra avoir une cave et un emplacement de parking en sous-sol. Un parking extérieur est également prévu.

Un local vélo et un ascenseur pour voitures

Les différents blocs auront chacun leur entrée privée, "mais ils seront reliés entre eux via le sous-sol" , précise encore l’architecte. Parmi les autres équipements, il y aura aussi un local pour vélo et un ascenseur pour voitures.

La création d’une voirie, qui se fera à la place du chemin actuel, est également prévue entre le supermarché et les appartements. Elle rejoindra la rue de la Vallée et permettra de desservir les futurs lotissements qui se situeront à l’arrière.