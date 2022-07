Les choses simples d’une enfance à Hamoir

Poétique, sensuelle, l’écriture, ici, reste belle, évocatrice, sensible. "C’est un souvenir, pas un témoignage , insiste Francis Cornet. Celui d’une époque où il ne fallait pas encore cacher la vérité, ni la transformer."

Ici, tout est authentique, pur, comme les descriptions de Hamoir où sont aussi évoqués la route de Xhoris, la colline de Tombeux ou encore le village de Xhignesse. Il est aussi question, dans ce récit, de tartines de confiture préparées pour le quatre-heures, de foin encore fauché, de découvertes au bord de la rivière.

"Pol, c’est un enfant mais ce n’est pas moi , précise l’auteur. Cependant, je n’aurais pas su écrire ce livre s’il n’y avait une part d’autobiographie."

Ce livre, Francis Cornet n’a pas décidé de l’écrire. Le sujet lui est venu tout seul. "Je suis né à Hamoir et suis resté longtemps sans y retourner. J’ai eu envie de le faire, de retrouver le caractère bon enfant du Hamoir de l’époque. Avec ma compagne, on s’assied à une terrasse. Devant nous, il y a des choses qu’on ne voit plus à part nous et peut-être d’autres de notre époque."

Dans cet ouvrage, Francis Cornet tourne autour de son enfance avec nostalgie. Il y évoque les premiers touristes arrivés à Hamoir, la vie en famille avec les petits qui grandissent et passent d’une classe à l’autre. Le ton choisi reste celui d’un enfant, naïf, spontané, candide. Et c’est là toute la force de ce récit qui démarre avec la naissance de Pol et s’achève à l’aube d’une adolescence qui prédit d’autres aventures, d’autres découvertes encore.

