La procureure de division, Brigitte Leroy, rappelle qu’il a été placé sous mandat d’arrêt à l’issue d’un contrôle policier le 19septembre2021. C’est qu’on trouve alors dans sa voiture une arme chargée au canon et à la crosse sciés et un pistolet, 12cartouches, une balance de précision, 31g de stupéfiants et 2094€ en liquide. Il explique alors qu’il a été "engagé" pour surveiller une plantation de cannabis du côté de Cheratte, qu’elle a été pillée par des voleurs et qu’il doit maintenant 20000€ au propriétaire de la plantation qui l’a donc chargé de vendre de la cocaïne pour lui afin d’apurer sa dette. Les armes, elles lui ont été fournies par les personnes pour qui il travaillait, "pour surveiller la marchandise" , dit-il.

Libéré sous conditions en janvier dernier, il est à nouveau contrôlé en février. On trouve alors dans sa voiture 200g de résine de cannabis et de marijuana et une troisième arme chez lui lors d’une perquisition. "Il est fort jeune, influençable et même manipulable , le dépeint la procureure du roi. J’ai envie d’essayer que monsieur s’en sorte, en lui imposant une peine de prison de 18mois avec un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive pour qu’il se défasse de la drogue, soit suivi par un psy et entame une formation."

Un réquisitoire évidemment salué par MePacolet, l’avocat du jeune Saint-Georgien. "Vous avez parfaitement résumé la situation: mon client a été un “pigeon” recruté pour faire ce que d’autres ne voulaient pas faire."

Jugement le 14juillet.