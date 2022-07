Centre culturel: des lampions pour lancer une saison sur le thème de la lumière

Un concours de lampions

Alors, pour lancer tout ça, l’équipe a décidé d’organiser un bal aux lampions dans le jardin du centre culturel, le samedi17septembre. Et pour inviter tout qui veut à y participer de manière active, un appel a été lancé à la réalisation de lampions "maison", sous forme d’un concours.

Tous les types de lampions sont autorisés, tant qu’ils ne dépassent pas la taille d’un ballon de foot et qu’on peut y glisser une bougie chauffe-plat. Il faudra également prévoir une anse ou un système d’attache pour que le lampion puisse être accroché en hauteur dans le jardin.

Un jury sélectionnera les plus beaux lampions, dans plusieurs catégories: lampions créés par des associations, par des écoles (une institutrice saint-georgienne a déjà annoncé qu’elle en ferait son projet de rentrée scolaire), par des commerçants, par des enfants de moins de 12ans, par des jeunes de 12-18ans, par des citoyens de la commune (plus de 18ans), par des citoyens d’autres communes ou encore pour des lampions créés en mode "zéro déchet et matériaux de récupération". Des prix seront attribués aux gagnants de chacune de ces catégories.

Des ateliers pendant l’été

Les lampions doivent être déposés avant le 9septembre au centre culturel, du lundi au vendredi de 9h à 16h30 (on peut contacter le centre culturel pour fixer un autre horaire éventuellement). Et pour ceux qui manqueraient d’idées ou ne disposeraient pas de matériel pour en fabriquer un, le centre culturel propose trois ateliers pendant l’été: le dimanche31juillet ainsi que les dimanches 7 et 14août, dès 14h.

Enfin, le centre culturel lui-même envisage de créer son propre lampion, "un géant, dans lequel les gens pourraient déposer leurs soucis écrits sur des petits papiers et qu’on brûlerait un peu comme on brûlait avant la macrâle à Saint-Georges, une tradition à laquelle les gens étaient très attachés et qu’ils sont nombreux à regretter…"

www.saintgeorgesculture.be/musique/136-lampion On peut aussi contacter le centre culturel au 04/2431314 ou via animation@saintgeorgesculture.be